Coronavirus, segnalato caso in un ristorante: i carabinieri indagano per procurato allarme (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ in corso un’indagine per procurato allarme da parte dei carabinieri di Castiglione delle Stiviere (Mantova), su un presunto caso di Coronavirus segnalato in un ristorante orientale. L’episodio si è verificato ieri e la segnalazione era arrivata da una chiamata anonima che riferiva di una persona contagiata all’interno del locale. La telefonata ha fatto scattare le misure sanitarie che poi hanno fatto rientrare l’allarme. La chiamata arrivata al 112 diceva di una persona in cucina, rientrata da poco dalla Cina, con sintomi compatibili con il virus. Da qui l’intervento immediato degli operatori sanitari con gli agenti della Locale e i carabinieri. Il caso è poi risultato negativo e in mattinata è stata aperta un’indagine per procurato allarme.L'articolo Coronavirus, segnalato caso in un ristorante: i carabinieri indagano per procurato ... meteoweb.eu

