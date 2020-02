Coronavirus, sale a 717 il bilancio delle vittime (Di sabato 8 febbraio 2020) Il bilancio delle vittime del Coronavirus, informano le autorità cinesi, sale a 717. Nella giornata di oggi sono 87 i nuovi decessi causati dal’epidemia. Il numero totale dei contagiato nel Paese è di 31.211. Mentre fuori dalla Cina hanno contratto il virus 270 in 24 Paesi. Intanto la Royal Caribbean ha vietato l’imbarco sulle sue navi da crociera a chiunque abbia passaporto cinese, di Hong Kong o Macao fino a ulteriore preavviso; un divieto indipendente da quando gli eventuali ospiti siano stati in Cina l’ultima volta. L’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, ha denunciato i pericoli di discriminazione contro gli asiatici per via del virus, definendo lo stigma etnico «completamente inaccettabile». Oggi 7 febbraio gli Stati Uniti hanno offerto 100 milioni di dollari alla Cina e ad altri Paesi per ... open.online

