Coronavirus Roma | il ragazzo ricoverato “è sereno e comunica con la famiglia con l’Ipad”

Coronavirus - Cina : "Italia pronta a riaprire voli". Ma Roma smentisce : Federico Giuliani Il ministero degli Esteri cinesi afferma che l'Italia è pronta a riprendere alcuni voli civili con la Cina. Ma Roma ha ribadito la chiusura dei collegamenti aerei L'Italia, che lo scorso 31 gennaio era stata la prima nazione in assoluto a sospendere tutti i voli da e per la Cina, potrebbe adesso cambiare idea. O almeno: questa è la versione del governo cinese, smentita tuttavia da una chiara presa di posizione di

Coronavirus - c’è il primo italiano positivo : è ricoverato allo Spallanzani di Roma : Coronavirus, primo italiano positivo dopo i test: ricoverato allo Spallanzani C’è un primo cittadino italiano positivo al Coronavirus cinese: la conferma è arrivata nella serata di oggi, giovedì 6 febbraio 2020, direttamente dall’Istituto superiore di sanità. Si tratta di uno dei 56 nostri concittadini rimpatriati nei giorni scorsi, con un volo di Stato, da Wuhan (la città cinese focolare dell’epidemia) e messi in quarantena ...

Coronavirus - Mattarella visita a sorpresa gli alunni di una scuola di Roma frequentata da bimbi cinesi – VIDEO : Nella mattinata di oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita agli alunni dell’istituto comprensivo statale ‘Daniele Manin’ di Roma, una scuola con forte presenza multietnica nel quartiere Esquilino. Ecco il VIDEO della visita: Il Presidente della Repubblica ha salutato i bambini di una classe delle elementari della scuola, mentre essi erano intenti […] L'articolo Coronavirus, Mattarella visita ...

Coronavirus - possibile contagio per uno dei 56 italiani rimpatriati da Wuhan a Roma. 35 italiani sulla nave in quarantena in Giappone : "Nell`ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella 'città militare' della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di Coronavirus 2019-nCoV". Lo riferisce il ministero della Salute. Conseguentemente, sono stati decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e ...

Coronavirus Roma - i due cinesi sottoposti a terapia con farmaci antivirali per l’hiv e per l’Ebola : Quali sono i farmaci con cui i medici dell'istituto Lazzaro Spallanzani stanno tentando di curare i due turisti cinesi risultati positivi al nuovo Coronavirus 2019-nCoV. Le condizioni dei coniugi sono stazionarie e si trovano ancora ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Romano.Continua a leggere

Coronavirus Roma - bollettino Spallanzani : “Terapia antivirale sperimentale per i due contagiati” : I medici dell'Istituto Spallanzani comunicano nel bollettino odierno che dal 4 febbraio "i due coniugi contagiati ricevono dal 4 febbraio terapia antivirale sperimentale. Tali farmaci sono indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come i più promettenti sulla base dei dati disponibili".Continua a leggere

Coronavirus Italia e mondo : 565 morti/ 28mila contagi - stabili i due cinesi a Roma : Coronavirus Italia e mondo: 565 morti e 28mila contagi. Continuano ad essere stabili le condizioni dei due pazienti cinesi che si trovano allo Spallanzani

Coronavirus - ancora critiche - ma stabili - le condizioni della coppia cinese ricoverata a Roma : I due turisti risultati positivi sono ricoverati da otto giorni all'ospedale Spallanzani. Sono in terapia intensiva. Il ministro Speranza riunisce la task force