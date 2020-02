Coronavirus, primo italiano risultato positivo ai test (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Coronavirus ha ufficialmente contagiato il primo italiano. La notizia è arrivata nella nottata. Ieri, in giornata, un uomo è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma per sospetto contagio dal temibile virus. Ad essere colpito è uno dei 56 italiani rientrati lunedì scorso da Wuhan. La quarantena alla Cecchignola e il contagio da Coronavirus Una volta sbarcati in Italia, i 56 connazionali provenienti dalla Cina erano stati condotti alla Cecchignola per un periodo di quarantena di almeno 15 giorni. Ieri, durante i controlli mediante tampone, un ragazzo ha ottenuto risultati difficilmente decifrabili. Per questo motivo è stato condotto, mediante un’ambulanza specifica per questi tipi di trasporto, allo Spallanzani di Roma. Proprio qui si sono effettuate tutte le analisi del caso. Nella tarda serata, il risultato ha confermato definitivamente che il paziente ricoverato è, ... kontrokultura

