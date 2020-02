Coronavirus, primo italiano positivo alla malattia. In Cina 636 morti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il numero dei morti a causa del Coronavirus è stato aggiornato a 636 dalla commissione sanitaria nazionale cinese. Sono stati superati anche i 30.000 casi di positività in Cina. Intanto c'è un primo italiano positivo alla malattia. È stato trasferito allo Spallanzani proveniente dalla Cecchignola dove si trovava in quarantena. fanpage

Agenzia_Ansa : C'è un primo italiano positivo al #coronavirus FLASH - Agenzia_Ansa : E' morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l'allarme sulla diffusione del #coronavirus, ma non… - Agenzia_Ansa : Addio al medico eroe che per primo aveva dato l'allarme del #coronavirus Contagiato dal virus, il suo cuore ha smes… -