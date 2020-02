Coronavirus: prime mille dosi del vaccino saranno prodotte a Pomezia (Di sabato 8 febbraio 2020) È di venerdì 7 febbraio la notizia che il vaccino contro il Coronavirus sarà prodotto in Italia, per la precisione nei laboratori del gruppo Irbm di Pomezia, in provincia di Roma. La produzione delle prime mille dosi del vaccino verrà infatti spostata dall’Università di Oxford alla cittadina laziale, dove verranno poi avviate le sperimentazioni per stabilirne l’efficacia e capire se potrà successivamente essere utilizzato su larga scala. Coronavirus: vaccino prodotto a Pomezia Ad occuparsi della produzione dei vaccini sarà Advent, comparto scientifico della Irbm di Pomezia, in collaborazione con lo Jenner Institute dell’Università di Oxford. È stato proprio il ceo di Advent Pietro Di Lorenzo a manifestare la sua gioia per questo grande risultato della ricerca italiana ed internazionale: “È entusiasmante e gratificante lavorare con lo Jenner Institute su questo ... notizie

