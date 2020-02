Coronavirus, parla l'italiano contagiato: "Sto bene e sono tranquillo" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Luca Sablone L'uomo tranquillizza: "Al momento non ho nessun disagio particolare". Il paziente è in buone condizioni: presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale "Sto bene, mi sento tranquillo. Al momento non ho nessun disagio particolare". Queste le parole riferite dal primo italiano risultato positivo al Coronavirus agli altri italiani in quarantena rientrati da Wuhan e attualmente in osservazione alla Cecchignola: l'uomo da ieri è ricoverato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani. Gli altri 55 connazionali continuano a sostenerlo anche a distanza. La notizia trapelata e confermata nella giornata di ieri ha inizialmente creato apprensione da parte degli italiani. "Adesso siamo sereni, dopo qualche ora di preoccupazione ora ci sentiamo tranquilli. I medici militari ci hanno spiegato che tutti i nostri tamponi faringei, eseguiti ieri, sono ... ilgiornale

