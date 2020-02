Coronavirus, OMS: 31.211 contagi e 637 morti, “carenza di dispositivi di protezione individuale” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Alle 6 di questa mattina, orario di Ginevra, sono stati registrati 31.211 casi confermati di nuovo Coronavirus in Cina, con 637 morti. Al di fuori della Cina sono 270 i casi in 24 Paesi, con un decesso“: ad aggiornare i dati è stato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un incontro tecnico a Ginevra. “Martedì ho detto che diversi Paesi“, anche ricchi “erano in ritardo sulla condivisione dei dati relativi al nuovo Coronavirus con l’Oms. Sono lieto di annunciare che da allora diversi paesi hanno condiviso queste informazioni vitali e altri hanno assicurato che le condivideranno molto presto. Grazie“. “Stiamo inviando kit di test, mascherine, guanti, respiratori e abiti ai paesi di ogni regione. Tuttavia, come era immaginabile il mondo sta affrontando una carenza ... meteoweb.eu

