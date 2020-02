Coronavirus, nuovo test diagnostico lo rileva in soli 40 minuti: analizza 8 campioni assieme (Di venerdì 7 febbraio 2020) Scienziati dell'Università della Scienza e della Tecnologia di Hong Kong (HKUST) hanno messo a punto il più rapido test diagnostico per rilevare il nuovo Coronavirus emerso in Cina (2019-nCoV). Impiega solo 40 minuti per fornire un responso dopo l'inserimento del campione biologico, a differenza dei test tradizionali che impiegano da un'ora e mezza a 3 ore. analizza fino a 8 campioni contemporaneamente. fanpage

