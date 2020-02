Coronavirus, Ministro Azzolina: “Andare a scuola è diritto dei bambini” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Ai bambini dico: andare a scuola è un vostro diritto. Se ci sarà bisogno di prender e ulteriori precauzioni lo faremo, ma ora la situazione è completamente sotto controllo“: lo ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera il Ministro dell’Istruzione, che, in tema di Coronavirus, ritiene che “creare allarmismo non serve” perché “abbiamo preso tutte le misure urgenti e rilevanti e stiamo lavorando bene con l’Istituto superiore di Sanità e con il ministero della Salute“. In riferimento alla lettera dei governatori leghisti che chiedono all’esecutivo di tenere a casa tutti i bambini che sono tornati dalla Cina in questo periodo, il Ministro Azzolina ritiene che che “la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una scuola romana dove c’è una vasta comunità cinese abbia dato ... meteoweb.eu

GiuseppeConteIT : Con il Ministro @robersperanza e il Commissario Borrelli al centro operativo della @DPCgov per un aggiornamento sul… - lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… -