Coronavirus, l’italiano contagiato è un ricercatore emiliano di 29 anni: viveva a Wuhan (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sarebbe un ricercatore emiliano di 29 anni che lavorava e viveva a Wuhan il primo italiano contagiato dal Coronavirus. Il ragazzo è atterrato lunedì mattina insieme ad altri 55 connazionali, ed è stato subito messo in quarantena alla Cecchignola. Si è sentito male mercoledì: alle 14 è stato trasferito allo Spallanzani. fanpage

MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus: ?se prendo gli antivirali prevengo l'infezione? ?come faccio a sapere se la mia tosse è dovuta… - maxoratio : RT @GoodMorningIT: Trump all'attacco dopo l'assoluzione | Coronavirus, un italiano contagiato | Maggioranza spaccata sulla prescrizione | T… - 16_opamp : L'italiano positivo al #coronavirus non è per caso che SIA UN RICERCATORE che lavorava a WUAHN nel famigerato labor… -