Coronavirus, l’italiano contagiato “è tranquillo”: la testimonianza dei 56 in quarantena (Di venerdì 7 febbraio 2020) Parla l’italiano contagiato e i 56 in quarantena che sono rientrati da Wuhan. “Sto bene, mi sento tranquillo. Al momento non ho nessun disagio particolare”. Sono le parole, secondo quanto appreso dall’ANSA, riferite agli altri italiani in quarantena dal giovane di 29 anni ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma e risultato positivo al test del Coronavirus, dopo il primo tampone effettuato alla Cecchignola, dove si trovava assieme agli altri 55 italiani. Questi ultimi lo seguono e lo supportano costantemente anche a distanza. I 56 in quarantena: “Informati solo dalla tv” Spazi comuni deserti e persone rintanate nelle proprie camere, nelle ultime ore uscite solo per ritirare i pasti da consumare all’interno del proprio mini appartamento. E’ basso il morale tra i 55 italiani rientrati qualche giorno fa da Wuhan – la ... meteoweb.eu

