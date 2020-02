Coronavirus, Li Wenliang è morto: il medico cinese aveva dato per primo l’allarme ma non venne creduto – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non c’è l’ha fatta Li Wenliang, il medico cinese contagiato dal Coronavirus, aveva dato per primo l’allarme ma non era stato creduto Il medico cinese Li Wenliang è morto, era stato lui a lanciare per primo l’allarme sul Coronavirus. All’inizio il medico non era stato creduto, la polizia lo aveva fermato, screditato, minacciato e arrestato … L'articolo Coronavirus, Li Wenliang è morto: il medico cinese aveva dato per primo l’allarme ma non venne creduto – VIDEO sembra essere il primo su NewNotizie.it. newnotizie

