Coronavirus, le condizioni dell’italiano. Riparte la quarantena per i 55 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Coronavirus, ecco le condizioni dell’italiano finora in quarantena e risultato infetto dopo il rientro da Wuhan. Riparte l’isolamento intanto per gli altri 55. Coronavirus, sono buone le condizioni dell’italiano ricoverato all’ospedale Spallanzani. Si tratta di un ragazzo che presenta appena un modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale, ma non ci sono segnali preoccupanti come riferisce … L'articolo Coronavirus, le condizioni dell’italiano. Riparte la quarantena per i 55 proviene da www.inews24.it. inews24

