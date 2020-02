Coronavirus, la vita dei russi rimpatriati dalla Cina nella “Cecchignola” siberiana – Video (Di venerdì 7 febbraio 2020) La “Cecchignola” russa si trova in una foresta in Siberia. E lì, in un alloggio a trenta chilometri da Tyumen, che Mosca ha spedito i 140 cittadini rimpatri dal Wuhan, la provincia cinese focolaio del Coronavirus. Stesso virus, stessa profilassi ma in un clima “leggermente” diverso rispetto alla cittadella militare a Sud di Roma. Anche la noia provocata dalla quarantena di due settimane è la stessa. Ed è così che, per ingannare il tempo, alcuni “reclusi siberiani” hanno scelto a documentare la quarantena sui social media. Il modello evacuato da Wuhan Tra le foto dei detenuti in pigiama e i video degli alberi innevati, spiccano i video di un ragazzo che si esercita nella sua camera, risponde alle domande dei suoi fan, fa piccoli punti stampa sul suo telefonino. Si tratta di Pavel Licham, di professione modello, anche lui tra i russi evacuati da Wuhan. «Facciamo sport, ... open.online

