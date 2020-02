Coronavirus, italiano in quarantena parla a Mattino Cinque: pochi contatti con la persona contagiata (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Mattino Cinque un italiano in quarantena a Roma, ha parlato a seguito del primo caso accertato di contagio di un italiano. Si trova attualmente presso il Centro Sportivo dell’Esercito nella città militare della Cecchignola. La persona a cui è stato diagnosticato il Coronavirus si trovava in quarantena con altre 56 persone. Dopodiché è stata trasferita presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani. L’uomo intervistato è Michel Talignani. Ecco qual è lo stato d’animo degli italiani costretti in quarantena già da alcuni giorni. Un uomo in quarantena parla a Mattino Cinque e spiega qual è lo stato d’animo suo e di tutti gli altri A seguito della notizia del contagio di un italiano, all’interno del luogo in cui si trovano i quasi 60 italiani rientrati da Wuhan ci sono stati momenti di paura. Per fortuna il Generale ... ultimenotizieflash

Agenzia_Ansa : C'è un primo italiano positivo al #coronavirus FLASH - MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus: ?se prendo gli antivirali prevengo l'infezione? ?come faccio a sapere se la mia tosse è dovuta… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, primo italiano positivo -