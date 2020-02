Coronavirus, indennizzo di 114mila dollari alla famiglia del medico cinese che lanciò allarme. Dopo la morte, protesta censurata sui social (Di venerdì 7 febbraio 2020) La famiglia di Li Wenliang sarà indennizzato dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con circa 800mila yuan (pressappoco 114mila dollari) per il funerale e le altre spese. Li era stato il primo a lanciare l’allarme sul Coronavirus, ma era rimasto inascoltato: il medico cinese 34 anni è morto giovedì proprio a causa dell’infezione. Le autorità municipali di Wuhan hanno espresso le loro condoglianze per la morte del medico, considerato un’eroe da molti cinesi, sottolineando che ai familiari sarà versata, oltre al premio assicurativo, anche una pensione a norma di legge. Il 30 dicembre Li, in una chat di colleghi laureati, aveva mostrato per primo le immagini dei polmoni colpiti dall’infezione, segnalando l’insorgenza di un nuovo Coronavirus simile alla Sars. Per questo, il governo gli aveva consegnato un “avvertimento”, esortandolo a smettere di ... ilfattoquotidiano

