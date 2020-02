Coronavirus in Italia, il bollettino dallo Spallanzani: «In buone condizioni il 29enne». La coppia cinese «In terapia intensiva» (Di venerdì 7 febbraio 2020) «È in buone condizioni generali il paziente Italiano risultato positivo al virus». È quanto affermato nell’ultimo bollettino diffuso dall’ospedale Spallanzani dove sono ricoverati sia la coppia cinese risultata positiva al Coronavirus che il 29enne Italiano rientrato da Wuhan, focolaio dell’epidemia. «Il giovane presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente inizierà in giornata la terapia antivirale», fanno sapere dallo Spallanzani. Mentre per quanto riguarda la coppia cinese, i due coniugi si trovano ancora in terapia intensiva. «Le loro condizioni cliniche sono ancora invariate, con parametri stabili. Sono attualmente in trattamento antivirale. La prognosi è tuttora riservata», continuano dall’ospedale. Sempre dallo Spallanzani fanno sapere inoltre che: «Sono stati ... open.online

UNICEF_Italia : Un gesto di grande intelligenza e sensibilità per dire no a qualsiasi pregiudizio e discriminazione connessi al… - Tg1Raiofficial : ?? Primo italiano positivo al coronavirus: è uno dei 56 rientrati da Wuhan #coronarvirusitalia #corononavirus #Italia #Wuhan - repubblica : Coronavirus, Cina: 'Italia pronta a riaprire i voli'. Nave giapponese, 60 infetti, Tokyo: 'Misure straordinarie' [a… -