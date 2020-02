Coronavirus, in 3700 in quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess: ora d’aria, sudoku e cabine senza finestra (Di venerdì 7 febbraio 2020) I loro diari di bordo sono su Twitter, dove postano le foto di pranzi, cene, colazioni e ora d’aria. Sono i 3711 passeggeri della Diamond Princess, costretti all’isolamento dal 4 febbraio a bordo dell’imbarcazione ferma nel porto giapponese di Yokohama. Sessantuno persone sono risultate contagiate dal virus e la loro quarantena è stata decisa dopo che un passeggero di 80 anni, sbarcato il 25 gennaio a Hong Kong, è risultato positivo. Chi è a bordo conta letteralmente i giorni: il tempo, raccontano nelle loro cronache dalla quarantena, non passa mai quando si è costretti a stare chiusi 24 ore su 24 in cabina. Magari con figli piccoli. E allora piovono foto di sudoku e cruciverba. E dei pasti che vengono distribuiti nelle stanze dal personale di bordo, impegnato – ammettono i passeggeri – a rendere meno dura la situazione di solitudine. I’d like to share what it’s like ... ilfattoquotidiano

