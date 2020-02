Coronavirus | “il pangolino l’ha trasmesso all’uomo” Oms | “Stanno finendo le mascherine”

Salute - pediatri di famiglia : “Il nostro Coronavirus è l’influenza - incidenza altissima per i bambini sotto i 4 anni” : “Poche morti dirette, ma un enorme rischio indiretto. Mentre tutti pensano, giustamente, all’allarme coronavirus, i nostri figli rischiano grosso con l’epidemia influenzale.“Poche morti dirette, ma un enorme rischio indiretto. Mentre tutti pensano, giustamente, all’allarme coronavirus, i nostri figli rischiano grosso con l’epidemia influenzale. In questo momento, in un silenzio assordante, i dati Influnet relativi alla quinta settimana del ...

Coronavirus - la quarantena degli italiani alla Cecchignola tra ping pong - mascherine e album da disegno : “Il vero nemico è la noia” : La prima giornata di isolamento dei 56 italiani rientrati da Wuhan, che ora si trovano nella città militare della Cecchignola a Roma, è passata tra partite di calcetto, sfide al tavolo da ping pong e jogging all’alba intorno al campo da calcio. Il gruppo, ospite di un campus nella struttura sorvegliata dai militari, viene sottoposto a controlli della temperatura per tre volte al giorno: sono tutti in buone condizioni di salute e nessuno ha ...

Allarme Coronavirus a Sarno - il sindaco : “Il Protocollo è stato attivato” : Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – E’ Allarme Coronavirus in provincia di Salerno. Nella serata di ieri, infatti, una coppia cinese si è recata all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, con sintomi influenzali e indossando le mascherine. La notizia preoccupante è che la donna è tornata da dieci giorni da una città che dista circa 400 km da Wuhan mentre il marito è rimasto in Italia. Immediatamente sono ...

Coronavirus - la dott. Graziani : “Il Signore è il primario - è sua l’ultima parola” : Coronavirus, la testimonianza della dottoressa Vittoria Graziani tra scienza e fede. L’infettivologa spiega i pericoli del nuovo virus e racconta il connubio Signore-medicina. Coronavirus, la scienza può vincere solo con l’aiuto della Fede. Parola di Vittoria Graziani, specializzata in Malattie infettive nel 2004 all’Università degli studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”. Intervistata da ‘La Fede Quotidiana’, ...

Coronavirus - Massimo Giannini : “Il vero untore è Salvini - diffonde il morbo della paura” : “Il vero untore è Salvini, perché diffonde il morbo della paura”: così Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, durante la trasmissione di Lilli Gruber Otto e Mezzo, su La7. Giannini ha attaccato duramente il leader della Lega, colpevole a suo parere di speculare politicamente sul virus proveniente dalla Cina. Un’accusa mossa a Salvini da più parti in queste ore, dopo che l’ex ministro dell’Interno ha accusato ...

Coronavirus - Massimo Giannini : "Il vero untore è Salvini" : Duro attacco di Giannini a Salvini: il giornalista parlando del virus lo associa al leader della Lega ed esprime la sua opinione anche sugli elettori.

Coronavirus in Cina : “Il governo ha ritardato a lanciare l’allarme” : I medici in Cina avevano avvisato il governo locale sul pericolo del Coronavirus ma l’allarme è partito troppo tardi. Solo il 20 gennaio, dieci giorni dopo l’identificazione del virus, il presidente Xi Jinping, ha citato per la prima volta l’epidemia. Coronavirus in Cina: “L’allarme partito tardi” A denunciarlo non solo i media occidentali ma anche quelli legati al regime che puntano il dito contro il sindaco Zhou e il ...

Milano - un pranzo solidale in Paolo Sarpi contro le fake news : “Il Coronavirus non si prende mangiando” : Hanno pranzato insieme nel ristorante 'Ramen a Mano' del quartiere Sarpi a Milano, nella zona di China Town, per sensibilizzare i cittadini e arginare le fake news e il rischi di discriminazioni nei confronti della comunità cinese dopo l'allarme per il coronavirus. A tavola il segretario di Confcommercio Marco Barbieri, il referente della comunità cinese Francesco Wu e Cristina Tajani, assessore comunale al Commercio.Continua a leggere

Coronavirus - il ministro Speranza : “Il sistema sanitario italiano è forte - siamo in grado di farcela” : Il ministro della Salute è tranquillo: “Abbiamo il più alto livello di prevenzione in Europa, non dobbiamo avere paura”. I due casi confermati di Coronavirus a Roma hanno inserito l’Italia nella lista dei paesi ufficialmente coinvolti nell’epidemia. La tensione sta salendo: la gente ha paura del contagio. siamo al sicuro? Le procedure funzionano? Alcune risposte […] L'articolo Coronavirus, il ministro Speranza: ...

Salvini dà ‘lezioni’ di Coronavirus a Conte. “Il governo ha perso tempo” : Emergenza Coronavirus in Italia. Il leader della Lega Matteo Salvini critica l’operato di Conte e gli rinfaccia ritardi imperdonabili sulla vicenda. L’idea di convocare d’urgenza un Consiglio dei Ministri per parlare dell’emergenza Coronavirus a molti non è piaciuta. Troppo tardiva, dicono. Matteo Salvini ha poi rincarato la dose attaccando Conte e i suoi. “Qualcuno nel […] L'articolo Salvini dà ...

