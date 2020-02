Coronavirus, i voli tra Italia e Cina resteranno chiusi. Il primo italiano contagiato è un giovane di Luzzara. Il sindaco: “Sta bene ed è asintomatico” (Di venerdì 7 febbraio 2020) I voli tra Italia e Cina resteranno chiusi, così come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza il 31 gennaio scorso. E’ quanto è stato confermato dalla riunione di stamattina della task force sul Coronavirus nCov-2019, che si è svolta alla presenza dello stesso ministro. Inoltre “si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane”, spiega il ministero in una nota. Questa mattina si era diffusa la notizia, sostenuta dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunyingpoi e poi smentita dalla Farnesina, secondo cui l’Italia è disposta a riprende alcuni collegamenti aerei con la Cina. Sul fronte dei contagi, è di ieri sera la notizia del primo caso Italiano, dopo i due turisti cinesi ricoverati nei giorni scorsi a Roma. L’Istituto superiore di sanità ha confermato l’esito positivo ... lanotiziagiornale

