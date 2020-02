Coronavirus, esperti: “La quarantena è essenziale per difenderci”, “si potrebbe allungare quella degli italiani rientrati da Wuhan” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il caso del primo paziente italiano contagiato dal nuovo Coronavirus cinese “conferma la bontà delle scelte del ministro della Salute Roberto Speranza, che pure sono state criticate. Da virologo posso dire che il ministro ha fatto bene a far rientrare gli italiani da Wuhan e a metterli in quarantena“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute il virologo Roberto Burioni, che ribadisce l’importanza di una misura come “la quarantena. I dati ci dicono che questo virus in media ha 5-6 giorni di incubazione, 11 al massimo, e che i sintomi sono lievi. Chi ha il virus nella saliva può essere contagioso, anche se asintomatico“. In questo caso “fortunatamente possiamo rassicurare: è tutto sotto controllo. I pazienti rientrati dalla Cina sono stati controllati prima dell’imbarco da medici che sapevano cosa cercare. Dunque in quel momento stava ... meteoweb.eu

MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus: ?se prendo gli antivirali prevengo l'infezione? ?come faccio a sapere se la mia tosse è dovuta… - raffyras : Matteo Salvini chiede la chiusura dei porti. Si moltiplicano, gli esperti che mettono in luce come dall’Africa potr… - Andrea_Alma46 : #AgoràRai non capisco perché ogni mattina fate parlare di Coronavirus politici, i quali riescono a politicizzare co… -