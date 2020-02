Coronavirus, due turisti taiwanesi infetti hanno accusato i primi sintomi in Italia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mentre giunge la notizia del primo Italiano contagiato dal Coronavirus, alcuni portavoce del governo di Taiwan avvisano che due turisti infetti avrebbero trascorso le vacanze in Italia. Proprio nel Bel Paese, inoltre, la coppia taiwanese avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi della malattia. Prima di arrivare all’aeroporto italino, però, la coppi avrebbe fatto uno scalo a Hong Kong il 22 gennaio scorso. Coronavirus, turisti infetti in Italia Chen Shih-chungnel, il ministro della Sanità taiwanese, ha annunciato che una coppia di turisti infetti avrebbe fatto tappa in Italia, dove avrebbe accusato i primi sintomi di Coronavirus. La coppia si era recata il 22 gennaio a Hong Kong e poi si era diretta nel nostro Paese. Da quanto si apprende, inoltre, i due coniugi avrebbero circa cinquant’anni. I primi sintomi li avrebbero accusati tra il 25 e il 26 gennaio scorsi, ... notizie

RaiNews : I dati della virologa della Zhejiang University confermerebbero l'efficacia di Abidol e Darunavir #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Cina: 'Trovati due farmaci efficaci' #ANSA - AmbCina : Il team di ricerca dell'epidemiologa Li Lanjuan, una delle scienziate in prima linea contro il #coronavirus, ha rag… -