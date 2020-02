Coronavirus, drammatico aumento delle vittime: 717 morti accertati, “è peggio della SARS e i numeri smentiscono l’ottimismo dell’Oms” (Di sabato 8 febbraio 2020) E’ salito a 717 il numero delle vittime del Coronavirus nel mondo, con oltre 33.800 contagi. Come riporta il sito della Cnbc, il numero delle vittime nella regione cinese dell’Hubei è salito a 699, con 2.841 nuovi casi che portano il totale a 24.953; dati che contraddicono almeno parzialmente il cauto ottimismo dell’Oms, che aveva parlato di un rallentamento dell’epidemia in Cina. Il bilancio e’ ora superiore a quello del virus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS), che ha causato la morte di 650 persone nella Cina continentale e ad Hong Kong nel periodo 2002-2003. Nelle immagini a corredo dell’articolo, gli allestimenti dei macchinari nell’apposito Huoshenshan Hospital di Wuhan, la nuova struttura a due piani costruita in dieci giorni dai cinesi per fronteggiare l’emergenza in una struttura in quarantena.L'articolo ... meteoweb.eu

ConfcommercioRE : RT @GRConfcommercio: ???? Drammatico impatto del #coronavirus sul #turismo italiano – intervista a Alberto Corti, responsabile di @Confturism… - GRConfcommercio : ???? Drammatico impatto del #coronavirus sul #turismo italiano – intervista a Alberto Corti, responsabile di… - NERONECLAVDIVS : Il Ministero della Salute thailandese ha detto oggi che a una donna cinese infettata dal nuovo coronavirus, 71, è s… -