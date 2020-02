Coronavirus, Di Maio: “Voli sospesi finché sarà opportuno” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mentre continua ad aumentare il bilancio dei morti per Coronavirus (le vittime sono passate a 630 e i contagi hanno superato i 30mila, dati aggiornati a venerdì 7 febbraio) il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rassicura circa le misure precauzionali prese dall’Italia: “I voli dalla Cina sono ancora sospesi“. Coronavirus, Di Maio: “Voli sospesi” A parlare è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, da Madrid, che assicura: “Il blocco dei voli è una misura presa per affrontare l’emergenza nell’immediato e finché le autorità sanitarie ci diranno che è opportuna continueremo a tenerla in atto”. Pechino aveva però affermato che i voli Italia-Cina avrebbero ripreso a viaggiare. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying aveva fatto sapere che dopo l’incontro di ieri tra il vice ministro Qin Gang e ... notizie

