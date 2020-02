Coronavirus, Di Maio assicura che i voli Italia-Cina sono sospesi “finché sarà opportuno” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha smentito la notizia che era stata diffusa dal governo cinese: "Il blocco dei voli è una misura presa per affrontare l'emergenza nell'immediato e finché le autorità sanitarie ci diranno che è opportuna continueremo a tenerla in atto". Per far fronte all'emergenza Coronavirus i collegamenti Italia-Cina sono sospesi dallo scorso 31 gennaio. fanpage

