Coronavirus, controlli su due cittadini italiani, l’esperto: “In Italia il virus non circola” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo l’apprensione per il primo caso di Coronavirus rilevato in un cittadino Italiano in isolamento alla Cecchignola, in Italia continuano i controlli su persone che presentano sintomi che fanno sospettare un contagio. I controlli stanno riguardando un uomo a Chieti e un 15enne nel Reatino. Le autorità, però, rassicurano che “il virus in Italia non circola” e che resta “improbabile” il rischio di contagio da soggetti asintomatici. “È un Italiano di 43 anni, residente in provincia di Chieti, l’uomo che oggi pomeriggio si è presentato spontaneamente al pronto soccorso dell’ospedale di Chieti, lamentando sintomi influenzali e febbre“. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. “Ha riferito di essere rientrato dalla Cina (dall’area di Guangdong), lo scorso 28 gennaio, senza alcun problema di salute, ma di ... meteoweb.eu

robersperanza : Finita ora riunione task force coronavirus. Continuiamo a lavorare perché le misure di prevenzione siano alte. Stia… - agorarai : #coronavirus 'Sfatiamo il mito, non siamo gli unici a fare i controlli, anche in Europa gli altri li fanno e chi vi… - DPCgov : Oltre 800 medici e volontari impegnati nei controlli sanitari 30 aeroporti sorvegliati 24 mila persone monitorate t… -