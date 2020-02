Coronavirus, come sta il primo italiano contagiato (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ di ieri sera la notizia del primo italiano contagiato da Coronavirus. Si tratta di un connazionale di rientro da Wuhan, in Cina, dove è iniziata l’epidemia. Lo ha reso noto, con un comunicato ufficiale, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Si tratta di un uomo adulto, tra i 30 ed i 40 anni, che si trovava alla Cecchignola, la struttura militare dove sono stati posti in isolamento i 56 italiani rimpatriati da Wuhan. >> Coronavirus, il medico che annunciò il virus non è morto Coronavirus, primo italiano contagiato ricoverato allo Spallanzani Il primo italiano contagiato da Coronavirus è stato immediatamente trasferito all’Istituto nazionale per le malattie infettive “Spallanzani” di Roma, centro di eccellenza nella gestione di questa complicata crisi. Secondo quanto si apprende dallo stesso comunicato dell’ISS, le condizioni ... urbanpost

