Coronavirus, cittadino cinese sotto osservazione: due settimane di isolamento (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È rientrato dalla Cina nelle scorse ore, ma non ha accusato nessun sintomo del Coronavirus. Un cittadino cinese, residente a Bisaccia, nella giornata di ieri è giunto al pronto soccorso del “Moscati” di Avellino. Dopo accurati test e analisi è stato dimesso, ma gli è stato ordinato di rimanere in casa per le prossime due settimane. L'articolo Coronavirus, cittadino cinese sotto osservazione: due settimane di isolamento proviene da Anteprima24.it. anteprima24

