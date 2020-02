Coronavirus, Cina: l’Italia ha accettato la ripresa di alcuni voli (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Italia ha accettato di riprendere temporaneamente alcuni voli con la Cina dopo la sospensione del traffico aereo deciso dal governo: lo rende noto il Ministero degli Esteri cinese, citato dall’agenzia Xinhua. Il vice ministro degli Esteri Qin Gang ha avuto ieri un incontro con l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, che avrebbe manifestato la disponibilità ad approvare la ripresa di alcuni voli su richiesta delle compagnie aeree cinesi e ad adoperarsi per normalizzare gli scambi tra i due Paesi.L'articolo Coronavirus, Cina: l’Italia ha accettato la ripresa di alcuni voli Meteo Web. meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Secondo i media cinesi, il medico eroe che per primo aveva dato l'allarme sul #coronavirus, non è ancora morto ma s… - riotta : La Storia la sa lunga. Sapete cosa sta mandando in tilt #Cina il programma statale di riconoscimento facciale?… - RaiNews : Primo italiano positivo al #coronavirus, è tra i 56 da Wuhan. Ricoverato allo Spallanzani ? -