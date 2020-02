Coronavirus, Cina: “L’Italia è pronta a riaprire i voli”, ma nel frattempo si conferma il contagio del primo italiano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo la notizia del contagio del 29enne italiano ritornato da Wuhan, la Cina comunica che l’Italia si è detta “pronta a riaprire i voli” PECHINO: Dilaga il malcontento del governo cinese per la decisione di alcune nazioni di chiudere il collegamento aereo con la Cina. Nel continente europeo l’Italia è stata l’unica a istituire il … L'articolo Coronavirus, Cina: “L’Italia è pronta a riaprire i voli”, ma nel frattempo si conferma il contagio del primo italiano NewNotizie.it. newnotizie

Agenzia_Ansa : Secondo i media cinesi, il medico eroe che per primo aveva dato l'allarme sul #coronavirus, non è ancora morto ma s… - riotta : La Storia la sa lunga. Sapete cosa sta mandando in tilt #Cina il programma statale di riconoscimento facciale?… - RaiNews : Primo italiano positivo al #coronavirus, è tra i 56 da Wuhan. Ricoverato allo Spallanzani ? -