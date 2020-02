Coronavirus, Cina: "Italia pronta a riaprire voli". Ma Roma smentisce (Di venerdì 7 febbraio 2020) Federico Giuliani Il ministero degli Esteri cinesi afferma che l'Italia è pronta a riprendere alcuni voli civili con la Cina. Ma Roma ha ribadito la chiusura dei collegamenti aerei L'Italia, che lo scorso 31 gennaio era stata la prima nazione in assoluto a sospendere tutti i voli da e per la Cina, potrebbe adesso cambiare idea. O almeno: questa è la versione del governo cinese, smentita tuttavia da una chiara presa di posizione di Roma. Ricostruiamo la vicenda. Secondo quanto riferisce l'agenzia Agi, la Cina aveva confermato in un primo che l'Italia era pronta a riprendere alcuni voli, sia in partenza per l'ex Impero di Mezzo che in arrivo da Pechino e dintorni. Lo aveva dichiarato, nel corso di una conferenza stampa online, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, che aveva citato l'incontro avvenuto ieri tra il vice ministro degli Esteri cinese, Qin ... ilgiornale

