Coronavirus, Cina: “Italia pronta a riaprire alcuni voli” (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Italia è disposta a far ripartire alcuni collegamenti aerei con la Cina, chiusi dal governo con una procedura adottata a sorpresa una settimana fa. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in merito all’incontro che si è tenuto ieri tra il viceministro Qin Gang e l’ambasciatore italiano Luca Ferrari. Intanto la commissione sanitaria nazionale cinese ha aggiornato il numero dei morti: sono 636. Superati i 30mila casi di positività. Attualmente sono 31.161 i contagiati. La provincia maggiormente colpita resta quella di Hubei, che ha registrato 69 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Dei contagiati, 4.800 sono in gravi condizioni. L'articolo Coronavirus, Cina: “Italia pronta a riaprire alcuni voli” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

