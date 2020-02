Coronavirus, chi è e come sta il primo italiano contagiato (Di venerdì 7 febbraio 2020) primo italiano contagiato dal Coronavirus, chi è come sta. Era rientrato dalla Cina con il volo organizzato dall’Aeronautica militare. L’attenzione mediatica in Italia si è spostata sul primo italiano contagiato dal Coronavirus. Si tratta di uno dei cinquantasei italiani rientrati da Wuhan e ospitati nel Centro Sportivo dell’Esercito alla Cecchignola, dove si trovano in un regime di quarantena. Coronavirus, chi è il primo italiano contagiato Si tratta di un ragazzo di ventinove anni di Luzzara, Reggio Emilia. È un ricercatore che, stando a quanto appreso, si trovava in Cina in vacanza, in concomitanza con i festeggiamenti per il capodanno cinese. Sembra che proprio in Cina si trovasse la sua fidanzata. A Wuhan avrebbe trascorso un solo giorno, ma tanto sarebbe bastato perché venisse contagiato dal Coronavirus. Il ritorno in Italia Il ventinovenne è ... newsmondo

