Coronavirus, c’è il primo italiano positivo. Analisi in corso (Di venerdì 7 febbraio 2020) C’è un primo italiano positivo al Coronavirus. Si tratta di uno dei 56 rientrati da Wuhan che si trovava in quarantena nella città militare alla periferia di Roma. È stato trasferito in isolamento all’ospedale Spallanzani dove, in serata, è risultato positivo. «Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso», comunica la Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Il trasferimento è scattato dopo un esame sull’uomo che ha rivelato alcuni sospetti. «Con questa persona risultata positiva, un giovane tra i 30 e i 40 anni, abbiamo avuto pochi contatti in questi giorni. Prima che fosse trasferito allo Spallanzani, lui si trovava in una stanza singola». A parlare sono alcuni degli italiani in quarantena, rientrati giorni fa dalla Cina, ora nella città ... vanityfair

Agenzia_Ansa : C'è un primo italiano positivo al #coronavirus FLASH - Agenzia_Ansa : #Coronavirus c'è il primo italiano positivo alla malattia. Trasferito allo #Spallanzani e proveniente dalla… - La7tv : #piazzapulita 'C'è un primo italiano positivo al #coronavirus' Gli aggiornamenti in diretta di Corrado Formigli a… -