Coronavirus, caso sospetto a Chieti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Coronavirus, sono tre i casi accertati in Italia. Controlli in corso a Chieti per un paziente arrivato dalla Cina il 28 gennaio. ROMA – Coronavirus, i casi sospetti in Italia. L'ultimo ricovero è avvenuto a Chieti con un uomo che si è presentato in ospedale con qualche linea di febbre. Controlli in corso. Le condizioni sono stabili e non sono stati registrati problemi respiratori. Coronavirus, nave bloccata a Civitavecchia A Civitavecchia una nave è stata bloccata per la presenza a bordo di un turista cinese con la febbre alta. Alla fine l'allarme è cessato poco dopo. Esiti positivi, invece, per i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani. Il premier Conte: "Non c'è nessun motivo di panico o allarme". Convocato un Consiglio dei ministri. Giuseppe Conte, due casi accertati in Italia Nella serata del 30 gennaio il presidente del

