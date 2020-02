Coronavirus, caso sospetto a Belluno: è un giovane rientrato dalla Cina (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giovedì 6 febbraio è stato riscontrato il primo italiano affetto da Coronavirus: si tratta di uno dei connazionali posto in quarantena a Cecchignola. Da quanto si apprende, infatti, i primi test avrebbero dato esito positivo, ma i compagni sono sereni. “Adesso siamo sereni, dopo qualche ora di preoccupazione ora ci sentiamo tranquilli. I medici militari ci hanno spiegato che tutti i nostri tamponi faringei sono negativi“. Tuttavia, “dopo la notizia di ulteriori accertamenti su uno degli italiani in quarantena, un uomo tra i 30 e i 40 anni che era in stanza da solo, eravamo in apprensione”. Con lui, però, hanno avuto pochissimi contatti. Anche in Veneto, a Belluno, un giovane avrebbe presentato i sintomi del Coronavirus: era rientrato dalla Cina il primo febbraio. Sono in corso i test di verifica. Coronavirus, caso sospetto a Belluno Un ragazzo poco più che ... notizie

Tg3web : ?? #Coronavirus, confermato il terzo caso a Roma. È uno degli italiani rimpatriati da Wuhan - UnioneSarda : #Sardegna - #Coronavirus, sospetto caso su un bimbo sardo di due anni: il piccolo di #Castelsardo è rientrato da Pe… - matteosalvinimi : Per la signora Raggi io “speculo e alimento la psicosi” sul coronavirus. Anche in questo caso quindi è… -