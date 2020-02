Coronavirus, Burioni: “Serve la quarantena in Italia, non è razzismo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il noto virologo Roberto Burioni interviene sul sito Medical Facts riguardo il Coronavirus, proponendo anche per l’Italia misure di prevenzione quali la quarantena. “Il virus in Cina potrebbe essere fuori controllo, ma da noi non c’è ancora. L’unica possibilità che abbiamo per non farlo entrare è solo, e solamente, la quarantena di chi rientra”, commenta Burioni dopo la positività al virus di un Italiano tornato dalla Cina. Coronavirus, Burioni propone la quarantena Burioni critica le ultime lamentele riguardo alle possibili discriminazioni. Infatti, secondo il professore, la quarantena va applicata a “tutti, senza distinzione. Non è razzismo, ma un semplice ed elementare gesto di autodifesa, che agli isolati costa un lieve disagio e a noi fornisce una infinita sicurezza, evitando infine odiose e inutili discriminazioni. Peraltro – osserva ... notizie

