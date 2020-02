Coronavirus, bando europeo per i ricercatori: budget di 10 milioni di euro (Di venerdì 7 febbraio 2020) In risposta allo scoppio del Coronavirus, la Commissione ha lanciato una richiesta di manifestazioni di interesse nell’ambito di Horizon 2020 per progetti di ricerca finalizzati a migliorare la comprensione dell’epidemia di Coronavirus, a contribuire a una gestione clinica più efficiente dei pazienti infetti e a migliorare la preparazione e la risposta alle emergenze di sanità pubblica. E’ infatti fondamentale acquisire rapidamente una migliore comprensione del nuovo virus identificato, in particolare in relazione a potenziali misure cliniche e di salute pubblica che possono essere utilizzate immediatamente per migliorare la salute dei pazienti e/o contenere la diffusione di 2019-nCoV. Il nuovo topic ha un budget complessivo di 10 milioni di euro e finanzierà proposte da circa 2-3 milioni di euro. Il finanziamento dovrebbe sostenere dai 2 ai 4 progetti di ricerca e i ... ildenaro

