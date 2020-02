Coronavirus: azienda italiana lavora al primo lotto di un vaccino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Avviate le procedure per produrre il primo lotto del nuovo vaccino contro il Coronavirus, da usare per i test clinici: a realizzarlo è un’azienda italiana di Pomezia, la Advent S.r.l., insieme allo Jenner Institute dell’Università di Oxford che utilizzerà lo stesso approccio impiegato per realizzare il vaccino contro il virus della Mers. Il vaccino – si legge in una nota – è attualmente in produzione presso il Clinical Biomanufacturing Facility dell’Università di Oxford e sarà trasferito nei laboratori di Pomezia, dove saranno realizzate 1.000 dosi di vaccino da utilizzare per i test clinici. Lo Jenner Institute ha gia’ lavorato su un vaccino contro un altro Coronavirus, quello responsabile della sindrome respiratoria mediorientale (Mers), che ha mostrato di indurre una risposta immunitaria con una singola dose nel primo studio clinico condotto ... meteoweb.eu

