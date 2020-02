Coronavirus, a rischio chiusura uno stabilimento europeo Fca (Di venerdì 7 febbraio 2020) stabilimento Fca a rischio chiusura per il Coronavirus. Mike Manley: “Mancanza di forniture dalla Cina”. Resta top secret il nome. TORINO – A rischio chiusura per il Coronavirus uno stabilimento europeo Fca. A svelarlo è Mike Manley in una call riservata con il Financial Times. “C’è una struttura – ha detto l’amministratore delegato – che entro due-quattro settimane potrebbe bloccare la produzione per la mancanza di forniture dalla Cina. Abbiamo incaricato un team per monitorare i componenti dell’azienda e qualsiasi impatto produttivo“. Il nome dell’impianto resta top secret ma preso potrebbe essere svelato nelle prossime settimane. Coronavirus, a rischio la produzione Fca A forte a rischio la produzione Fca. Il Coronavirus potrebbe mettere in ginocchio l’economia dell’azienda italo-americana. Il ... newsmondo

Affitti brevi - Airbnb e Booking : allerta Coronavirus e stop a turisti a rischio : Sui siti delle due piattaforme le indicazioni che per cautela permettono la disdetta a costo zero delle prenotazioni se c’è un timore contagio: gli ospiti possono cancellare gratuitamente la prenotazione

Coronavirus - primo italiano contagiato : quel problema agli occhi. Rischio quarantena prolungata per tutti : Il primo contagiato italiano da Coronavirus è un ricercatore emiliano di 29 anni che era stato un giorno solo a Wuhan. Il giovane era stato rimpatriato dall'Esercito insieme ad altri connazionali che si trovavano in Cina ed era stato messo come tutti in isolamento nella città militare della Cecchign

PS5 e Xbox Series X minacciate dal Coronavirus - next gen a rischio? : L'anno di PS5 e Xbox Series X è ormai cominciato da diverse settimane. La fine del 2020 vedrà infatti l'arrivo delle console di prossima generazione di Sony e Microsoft. Tanta è l'attesa da parte dei fan, che sono pronti ad approcciare ai nuovi hardware dei due colossi, la cui potenza computazionale mira a stabilire nuovi standard in ambito videoludico. Le conferme sulla piattaforma Microsoft permettono infatti di essere ottimisti, mentre le ...

Coronavirus - giovani a rischio psicosi : 1 su 4 evita ristoranti e negozi gestiti da cinesi : Coronavirus , giovani a rischio psicosi : 1 su 4 evita ristoranti e negozi cinesi Consapevoli dei rischi del Coronavirus , forse più del previsto, ma non per questo meno spaventati: in Italia i ragazzi dimostrano di essere ben informati sull’emergenza che sta allarmando il mondo intero, dalla Cina al resto del pianeta. A dirlo una ricerca effettuata dal portale Skuola.net, in collaborazione con il prof Giuseppe La Torre del Dipartimento di ...

Coronavirus - italiani sulla nave ferma in Giappone a rischio contagio : Al momento nessuno dei 35 italiani a bordo della nave Giappone se in quarantena ha contratto il Coronavirus , ma la situazione degli altri passeggeri non è proprio rosea Diamond Princess (Fonte Instagram) Il Coronavirus ogni giorno “regala” delle storie curiose di persone che rischiano di contrarla e che per scongiurare il pericolo vivono delle situazioni paradossali. Un esempio in tal senso negli ultimi giorni, è quello della nave ...

F1 - a rischio i GP della Cina e del Vietnam per il Coronavirus : aprile senza gare nel Mondiale 2020? : Il calendario del Mondiale 2020 di F1 potrebbe essere stravolto per la grave epidemia del Coronavirus in Cina . Per le conseguenze importanti che si stanno avendo nei territori cinesi e limitrofi, i GP di Hanoi ( Vietnam ) del 5 aprile e di Shanghai del 19 aprile potrebbero essere a serio rischio e la FIA starebbe valutando la loro cancellazione. Come è stato comunicato quest’oggi, la Shanghai Sports Federation ha deciso di sospendere tutte ...

F1 - a rischio i GP della Cina e del Vietnam per il Coronavirus : aprile senza gare nel Mondiale 2020? : Il calendario del Mondiale 2020 di F1 potrebbe essere stravolto per la grave epidemia del Coronavirus in Cina . Per le conseguenze importanti che si stanno avendo nei territori cinesi e limitrofi, i GP di Hanoi ( Vietnam ) del 5 aprile e di Shanghai del 19 aprile potrebbero essere a serio rischio e la FIA starebbe valutando la loro cancellazione. Come è stato comunicato quest’oggi, la Shanghai Sports Federation ha deciso di sospendere tutte ...

Coronavirus : a rischio non solo la salute - ma anche l’economia : Coronavirus : a rischio non solo la salute , ma anche l’economia Nell’epoca del mercato globale, la diffusione del nuovo Coronavirus , con annesso rischio di pandemia, non può non avere delle gravissime ripercussioni economiche a partire dagli effetti sui mercati finanziari. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri assicura che la priorità del governo è quella di tutelare la sicurezza dei cittadini, tuttavia, non ha fornito alcuna ...

F1 : il GP di Cina a rischio cancellazione per il Coronavirus : Il Coronavirus sta sconvolgendo il mondo dello sport. L’ultimo evento a rischio cancellazione è il Gran Premio di Shanghai di Formula 1, inizialmente programmato per il prossimo 19 aprile. L’epidemia che ha colpito la Cina in quest’ultimo mese ha portato la Shanghai Sports Federation a sospendere tutte le attività sportive e di conseguenza anche il GP. Una decisione rivelata in questo tweet dal giornalista Qian ...

Il Coronavirus affonda il turismo : a rischio 4 - 5 miliardi. Veneto la regione più colpita : A fare le spese della psicosi per il diffondersi del Coronavirus è soprattutto il turismo . L’ultima indagine fatta dall’Istituto Demoskopika evidenzia come i Paesi con casi confermati di contagio potrebbero vedere una contrazione significativa dell’incoming turistico. L’Italia perderebbe ben 4,5 miliardi di entrate (alloggio, pasti, intrattenimenti, souvenir, regali), pari circa al 5% del prodotto interno lordo del ...

Coronavirus - 20.704 casi confermati e 427 morti : “alto rischio di diffusione globale” - inglesi e tedeschi lasciano la Cina : Sono 20.704 i casi confermati di Coronavirus (3.241 nuovi, cioè registrati nelle ultime 24 ore), di cui 20.471 in Cina (3.235 nuovi) mentre i morti sono 427. Lo riferisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo ultimo report. Sempre in Cina si registra la totalità delle morti , 426 (66 nuove), più una nelle Filippine. Sono 2.788 i casi di malattia grave fra pazienti cinesi. Al di fuori della Cina sono 159 i casi ...

Il Capitano si improvvisa virologo e lancia un altro allarme. “L’Africa è ad alto rischio per la diffusione del Coronavirus . Come reagirà il governo dei porti aperti?” : “L’Africa è ad alto rischio per la diffusione del Coronavirus. Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi sbarca clandestinamente in Italia… Come reagirà il governo dei porti aperti?”. E’ quanto afferma in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblicando una video-news in cui si parla di “Africa ad alto rischio ” contagio. “L’Africa è ad alto rischio per la diffusione del ...

Coronavirus - dalla tosse sospetta al rischio contagio : l’Iss risponde agli 8 dubbi più diffusi : tosse ‘ sospetta ’, cosa fare? I mezzi pubblici sono a rischio contagio ? L’Istituto superiore di sanità (Iss) risponde ai dubbi più frequenti su esposizione, prevenzione e trasmissione del Coronavirus . 1) Se prendo gli antivirali prevengo l’infezione? No, allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da Coronavirus o da altri tipi di infezioni ...

Coronavirus - negozio cinese deserto. Il proprietario : «Rischio di chiudere - tutti mi guardano male. Mia figlia non va a scuola» : Nel suo negozio non entra più nessuno da giorni, da quando è esplosa la psicosi da Coronavirus . Marco, così si fa chiamare un commerciante di nazionalità cinese , che gestisce un negozio a Telese Terme (nella provincia di Benevento, in Campania), non ce la fa più. Rischia di chiudere i battenti perché, a suo dire, in paese tutti hanno paura di comprare da lui. Nel suo negozio , infatti, entrano 2-3 persone al giorno, incassa l’80% in ...

Coronavirus : in Italia “a rischio” ben 4 - 5 miliardi di spesa turistica : Nel 2020, l’emergenza Coronavirus potrebbe generare un segno negativo per l’incoming turistico Italiano, con una contrazione della spesa turistica di ben 4,5 miliardi di euro, pari a circa il 5% per cento del prodotto interno lordo del settore, il cui 70 per cento, pari a 3,2 miliardi di euro, concentrata in quattro sistemi turistici regionali: Veneto, Toscana, Lazio e Lombardia. La contrazione del consumo totale di beni e servizi da parte ...

Tg3web : #Coronavirus Visita a sorpresa del presidente Mattarella alla scuola Manin nel quartiere romano dell’Esquilino, da… - LegaSalvini : Chiedere una precauzione in più contro il rischio Coronavirus non è razzismo ma semplice buonsenso. Non si scherza… - fattoquotidiano : CORONAVIRUS L’idea è uno stop massimo di 15 giorni. Allo studio lezioni online: “Scelta tecnica, non politica” [di… -