Coronavirus, a Chieti 43enne italiano ricoverato con sintomi sospetti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio Un italiano di 43 anni è stato messo in isolamento all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti per sintomi sospetti da Coronavirus. L'uomo era i rientro da un viaggio in Cina Un altro caso sospetto di Coronavirus. Stavolta, si tratta di un italiano di 43, residente nel Chietino, di ritorno da un viaggio nell'area di Guandong, in Cina. Il paziente è stato ricoverato in isolamento all'ospedale di Chieti in reggime di stretta osservazione clinica. Febbre, tosse e sintomi sospetti. Così, un 43enne si è presentato spontanemente presso il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata raccontando ai sanitari di essere rientrato da un viaggio nella provincia cinese di Guandong lo scorso 28 gennaio. Fino alla giornata di venerdì 7 febbraio, l'uomo non avrebbe manifestato alcun problema di salute salvo poi riportare lievi difficoltà respiratorie e uno stato ... ilgiornale

