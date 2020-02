Coronavirus, 11 i pazienti ricoverati allo Spallanzani. I casi accertati di contagio sono 3. Ippolito: “In Italia non c’è circolazione locale del virus” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo Coronavirus, sono tuttora nella terapia intensiva del nostro Istituto. Le loro condizioni cliniche sono ancora invariate, con parametri emodinamici stabili. sono attualmente in trattamento antivirale con il farmaco remdesivir. La prognosi è tuttora riservata”. E’ quanto riferisce l’ultimo bollettino medico sulla coppia di cinesi colpiti da Coronavirus ricoverata nell’istituto Spallanzani. “Nella giornata di ieri – scrivono i medici – è stato trasferito nel nostro Istituto dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola un cittadino italiano di sesso maschile, risultato già positivo al test di screening per nuovo Coronavirus effettuato dal laboratorio militare. Il risultato è stato confermato dal laboratorio di virologia del nostro Istituto ... lanotiziagiornale

