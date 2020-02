Cordata Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo per l’anti-Play Store, l’unione fa la forza (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'unione fa la forza e Huawei insieme al concorrente Xiaomi ma pure a Oppo e Vivo sta lavorando ad una partnership che dovrebbe partorire il cosiddetto anti-Play Store: si tratterebbe di uno Store unico alternativo a quello di Google e condiviso da tutti i produttori cinesi appena menzionati. Huawei , Xiaomi, Oppo e Vivo già stanno lavorando insieme da tempo nell'ambito della Global Developer Service Alliance (GDSA). La piattaforma in questione è stata pensata per rendere il lavoro più semplice agli sviluppatori di app, giochi e musica, permettendogli di avere un interlocutore unico per la pubblicazione dei loro lavori e dunque una diffusione massima degli stessi. L'anti-Play Store di Huawei, Xiaomi e degli altri amici concorrenti sarà presto realtà? In un primo momento si era parlato di lancio del nuovo servizio a marzo ma la ben nota diffusione del Coronavirus in terra ... optimaitalia

