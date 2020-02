Coppa Italia, vietata la trasferta per i tifosi napoletani a Milano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il prossimo 12 febbraio, allo stadio San Siro di Milano, andrà in atto la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli. vietata però la trasferta ai tifosi azzurri. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha infatti bloccato la vendita dei biglietti per il settore ospiti. La decisione è arrivata in seguito agli scontri tra le due tifoserie dello scorso 26 dicembre 2018. Nel raid dei tifosi neroazzurri ai sostenitori partenopei perse la vita Davide Belardinelli. L'articolo Coppa Italia, vietata la trasferta per i tifosi napoletani a Milano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

