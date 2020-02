Conoscete il figlio di Rita Pavone? Ecco George, molto somigliante alla madre [FOTO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Rita Pavone partecipa al Festival di Sanremo 2020 con un brano del figlio George Dopo anni Rita Pavone è una dei 24 Big che gareggiano alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La nota cantante si è esibita nella prima serata e il suo brano è piaciuto moltissimo al pubblico. L’artista si è presentata sul palco dell’Ariston con una canzone scritto dallo stesso figlio, ovvero il compositore George Merk. Le parole di quest’ultimo e l’interpretazione magistrale della madre hanno fatto si che il pubblico presente in sala le facesse una standing ovation. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi è il 46enne George. Chi è George Merk? Il 46enne George Merk è figlio d’arte. Infatti quest’ultimo è venuto al mondo dalla storia d’amore fra Rita Pavone e Teddy Reno. E’ nato in Svizzera e dopo l’adolescenza, ovvero a 20 anni si rende conto di avere ... kontrokultura

