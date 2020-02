“Confini Aperti” al Teatro Politeama di Napoli con lo spettacolo “Bianco su Bianco” della Compagnia Finzi Pasca (Di venerdì 7 febbraio 2020) Teatri Associati e Teatro Augusteo insieme per una bella esplorazione nelle diverse espressioni artistiche e linguaggi della scena. Non a caso “Confini Aperti” è il titolo della rassegna che, alla sua seconda edizione, propone tre spettacoli unici al Teatro Politeama di Napoli. L’inaugurazione, sabato 8 febbraio 2020 alle ore 21.00, con lo spettacolo teatrale e clownesco “Bianco su Bianco”, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, con due protagonisti d’eccezione che si contraddistinguono per la grande esperienza circense: Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen. La storia è raccontata da un’attrice e da un tecnico di scena che l’aiuta, in modo maldestro, a comporre immagini che conducono il pubblico in un mondo onirico e surreale. Si respira aria di gioia e di grande immaginazione. Gli spettatori, spinti dalla delicatezza dei due clown, possono scoprire un mondo dove la luce respira, ... optimaitalia

TeatroAreaNord : Sabato 8 febbraio ore 21.00 con #BiancosuBianco riparte #confiniaperti al #TeatroPoliteama ! ??Espresso Napoletano… - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: SPETTACOLI - Confini Aperti al Teatro Politeama, l'8 febbraio 'Bianco su Bianco' della Compagnia Finzi Pasca https://t.co… - apetrazzuolo : SPETTACOLI - Confini Aperti al Teatro Politeama, l'8 febbraio 'Bianco su Bianco' della Compagnia Finzi Pasca -