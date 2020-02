Conferenza stampa Regini: «Ho colto un’opportunità. Qui c’è tanta serietà» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Conferenza stampa Regini: le parole del nuovo acquisto crociato Vasco Regini che si è presentato ai tifosi Vasco Regini ha parlato in Conferenza stampa come nuovo giocatore del Parma. Le parole del nuovo acquisto crociato. PRIME IMPRESSIONI – «La serietà delle persone che lavorano qui. Tutti mi hanno dato una grande impressione di professionalità e serietà, sanno cosa fare e lo fanno con voglia e determinazione. Ho trovato questo spirito, che rivedo nella squadra, nei giocatori e nello staff». MISTER – «L’impatto è stato positivo. Non ci ho ancora parlato direttamente ma conoscevo tanti ragazzi che sono stati miei compagni alla Samp e all’Empoli. Non ho avuto problemi, sono stato accolto benissimo» VOGLIA – «La voglia di mettersi in gioco è molta, vengo da un’annata brutta, iniziata con un infortunio al ginocchio e con altri problemi. ... calcionews24

