Conferenza stampa Juric | «Match che si prepara da solo Sono fiducioso»

Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del Match di domani sera contro la Juve. Le parole del tecnico croato Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del Match di campionato contro la Juve. Queste le parole del tecnico bianconero. Match – «Sì, può essere che sia così. L'altro giorno c'è stato un dispendio fisico importante, adesso vedremo come staremo. Sono convinto che si possa fare, si prepara abbastanza da sola». SQUADRA – «Li vedo per la prima volta, ieri chi ha giocato ha lavorato a parte. Nessuno ha avvertito problemi dopo la partita, oggi dovremo scaricare e andare sull'intuizione». DIFFIDATI – «Quello no, in base a come staranno i ragazzi valuteremo. Ci siamo allenati poco, Dimarco ed Eysseric Sono arrivati per ultimi, faccio fatica a dare un giudizio. Non è facile entrare nel ritmo che ha la squadra in questo

