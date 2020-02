Condò: il Napoli può giocarsela con il Barcellona in Champions (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paolo Condò sulla Gazzetta dello Sport non ha dubbi, il Napoli può giocarsela contro il Barcellona. Quando l’urna del sorteggio di Champions ha scelto la squadra spagnola per il percorso degli azzurri era sembrato chiaro che il Napoli fosse la squadra più debole e destinata alla disfatta, ama da allora sono cambiate molte cose Nei cinquanta giorni passati da quel 16 dicembre, però, il panorama è cambiato su entrambi i fronti in modo importante, tanto che al fixing odierno il confronto sembra apertissimo. In realtà manca ancora tanto alle due partite: venti giorni all’andata e quaranta al ritorno, lo scenario fa ancora in tempo a cambiare. Ma in quale direzione? Le rispettive dinamiche autorizzano a pensare in quella ulteriormente favorevole al Napoli. Il Napoli di Gattuso ha finalmente trovato la sua strada e la vittoria, in più gli innesti del mercato di gennaio hanno portato ... ilnapolista

napolista : Condò: il #Napoli può giocarsela con il #Barcellona in #Champions Gli equilibri cambiano: il Barca non è più la sq… - Gran_Cassa_ : Duole dirlo, ma MISTER CONDO' porta sfortuna agli allenatori: - Giampaolo va al Milan e viene esonerato; - Ancelot… - Carlo1347838 : Vorrei che il signor @PaoloCond si schierasse così apertamente anche quando sente i vari cori fatti dai tifosi del… -